Декорация вместе с актерами рухнула в соседнем с Карелией регионе

В Ленинградской области во время съемок фильма на последнем дубле обрушилась платформа с актерами массовки, съемочной группой и режиссером.

Днем 13 октября на полигоне в Толмачевском поселении рухнула декорация — платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Конструкция, которую соорудила съемочная группа, обрушилась вместе с артистами массовых сцен и съемочной группой, в том числе режиссером Кареном Геворкяном.

«Случилось это на последнем дубле», — рассказали 47news в экстренных службах.

В больницу доставлены 12 человек, минимум у одного зафиксирован открытый перелом. По предварительной информации, все пострадавшие — взрослые.

По предварительным данным, сегодня был последний съемочный день экранизации произведения Александра Твардовского. В ленте будут использованы как осенние, так и зимние кадры. Часть картины «со снегом» снимали до марта 2023 года