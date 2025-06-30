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«Делегации из 11 стран»: в Петрозаводске пройдет международный форум по камнеобработке

Новости. Общество
19:53, 11 Июля 2025
фото: © Министерство экономического развития Карелии

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На центральной площади города представят современное оборудование, инструменты и готовую продукцию камнеобрабатывающих предприятий.

Стартовал прием заявок на участие в четвертом международном форуме по камнеобработке «Карелфорум-2025», который пройдет в Петрозаводске с 26 по 27 сентября. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

«Карелфорум-2025» – крупнейшая площадка для демонстрации достижений в сфере камнеобработки, архитектуры и строительства. 

Он объединит ведущие компании, экспертов и представителей власти для обсуждения инноваций в отрасли, развития городской среды и укрепления международного сотрудничества.

В этом году форум пройдет при поддержке Союза архитекторов России, Московского архитектурного института (МАРХИ) и Правительства Республики Карелия. Информационным партнером выступит деловое издание «Ведомости».   

– В этом году в Петрозаводске, на площади Кирова участники представят современное оборудование, инструменты и готовую продукцию камнеобрабатывающих предприятий, в том числе малые архитектурные формы. Выставочные площади предоставляются бесплатно, что делает форум доступным для широкого круга участников. «Карелфорум-2025» — это уникальная возможность для профессионалов отрасли обменяться опытом, заключить новые контракты и внести вклад в развитие комфортной городской среды, – рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии Олег Ермолаев. 

Ключевым событием станет пленарное заседание в Национальном театре Карелии, где обсудят актуальные вопросы отрасли, включая устойчивое развитие сферы камнеобработки, использование природного камня в благоустройстве, законодательное регулирование, а также вопросы укрепления технологического суверенитета и импортозамещения.   

В форуме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти – министерство строительства и ЖКХ РФ, министерство промышленности и торговли РФ, а также делегации из регионов России, включая Чеченскую Республику, Вологодскую, Архангельскую и другие области.

На форуме наградят победителей конкурса реализованных проектов по благоустройству муниципальных образований с населением до одного миллиона человек не только из числа муниципалитетов России, но и дружественных государств. Победители получат сертификаты на приобретение карельского камня для дальнейшего развития городской среды.   

Напомним, в 2024 году форум посетили делегации из 11 стран, включая Узбекистан, Китай, Турцию и другие. Было заключено договоров на сумму 400 млн рублей, а количество участников превысило 5600 человек. 

В ведомстве отметили, что в 2025 году ожидается еще больший интерес со стороны российских и зарубежных гостей. 

Подробная информации доступна на официальной странице форума. Регистрация для участия по ссылке.

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