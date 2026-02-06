Делегация Вагаршапата посетила фестиваль «Гиперборея — 2026» в Петрозаводске

Представители города-побратима Вагаршапата (Армения) побывали на площадках юбилейного международного зимнего фестиваля «Гиперборея – 2026», который в эти дни проходит в Петрозаводске на Онежской набережной.

Делегация города Вагаршапата посетила Петрозаводск в дни проведения 25-го международного зимнего фестиваля «Гиперборея – 2026», сообщает Администрация Петрозаводского городского округа.

Гости познакомились с конкурсом снежных и ледовых скульптур, а также осмотрели фестивальные площадки на Онежской набережной. Скульптуры, представленные на фестивале, в этом году были посвящены достижениям российского спорта.

Помимо участия в фестивальной программе, делегация города-побратима посетила Центр воинской славы Петрозаводска и возложила цветы к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем славы».

По словам Людвика Яйлояна, первого заместителя главы общины, зимняя Онежская набережная, украшенная скульптурами, произвела на делегацию сильное впечатление. Он также отметил теплый прием и насыщенную программу визита.

Побратимские отношения между Петрозаводском и Вагаршаптом закреплены соглашением о сотрудничестве с 2004 года. Визит делегации в дни проведения «Гипербореи» стал еще одним шагом в развитии межмуниципального взаимодействия.

Ранее армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала.