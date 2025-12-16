Дело «Долиной» войдет в обзор судебной практики по недвижимости

Верховный суд России готовит обзор судебной практики по недвижимости.
Три коллегии Верховного суда РФ после решения по «делу Долиной» подготовят обзор судебной практики по делам, где оспариваются сделки с недвижимостью, сообщили в телеграм-канале судебного органа. Соответствующее поручение коллегиям по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам дал глава ВС Игорь Краснов.
— В обзор войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы, — уточнили в Суде.
Напомним, в прошлом году под воздействием мошенников народная артистка России продала квартиру, отдала аферистам эту сумму и еще добавила сверху, а затем через суд смогла вернуть свою элитную недвижимость. В итоге покупатель Полина Лурье осталась без квартиры и денег. Правоохранители задержали подозреваемых в обмане артистки, а Хамовнический суд и суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону певицы и восстановили ее право собственности на квартиру. Тогда Полина Лурье обратилась в Верховный суд. И накануне, 16 декабря, суд отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной и признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Позднее ее адвокат прокомментировала резонансное решение суда.
— Спасибо всем людям, которые нас поддерживали, всем журналистам. Нам было трудно. Это было долго и нервно, но мы верили в победу… В том числе благодаря гражданам и журналистам. Теперь у Полины есть дом. После первого решения я вышла и сказала, что такое решение убивает правосудие. Сейчас могу сказать, что правосудие в России есть, спасибо Верховному суду, что разобрался и принял единственно правильное решение, — прокомментировала Свириденко.
За этой историей следили многие, не только юристы. Покупать квартиру на вторичном рынке стало небезопасно. По данным экспертов, в России за 2025 год было оспорено в судах более трех тысяч сделок о купле-продаже квартир по «схеме Долиной», когда бывший собственник требует вернуть ему жилье, поскольку продал его якобы под воздействием мошенников и отдал все деньги им.
Ранее мы рассказывали, к каким последствиям уже привел и мог бы привести так называемый «эффект Долиной».