Дело экс-главы Лахденпохьи о махинациях с аварийным жильем поступило в суд

Дело Рамиза Казымова, обвиняемого в служебном подлоге и использовании служебных полномочий, рассмотрит Лахденпохский суд.

Как рассказали в Прокуратуре Карелии, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главы Лахденпохьи. Он обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

— В 2018 году обвиняемый, занимая должность главы органа местного самоуправления, внес в официальные документы сведения о расселении из аварийного жилья двух умерших граждан. В последующем он организовал приобретение для указанных лиц двух благоустроенных квартир, присвоил им статус служебных и предоставил для проживания работникам администрации, — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Следкоме Карелии, администрации поселения были перечислены целевые бюджетные денежные средства в общей сумме более 2 млн 300 тыс рублей, за счет которых и были куплены квартиры. Договоры социального найма жилых помещений и акты приема-передач от лица граждан подписал сам обвиняемый.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Рамиз Казымов победил на выборах главы Лахденпохья 22 января 2017 года. Тогда за 30-летнего кандидата от «Единой России» Рамиза Казымова проголосовали более 50% избирателей. 1 октября 2019 года он сложил с себя полномочия в связи с объединением городской администрации и районной. В результате Казымов занял пост заместителя главы Лахденпохского района. А 9 октября 2020 года он покинул его. Добавим, что до этого, 11 сентября, он был остановлен инспекторами ДПС. При проверке выяснилось, что Казымов находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.77 промилле. 23 сентября судья Лахденпохского районного суда Александр Шиляев назначил подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его права управления на 1,5 года.