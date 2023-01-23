Дело экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука об аресте имущества отправлено на пересмотр

Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отменил решение петрозаводских коллег об изъятии имущества и денег у экс-спикера Геннадия Боднарчука и его супруги Светланы Михайловой.

В понедельник, 23 января, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Петрозаводского городского суда и апелляционной инстанции Верховного суда Карелии, удовлетворивших иск прокурора республики к бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчку и его гражданской супруги Светлане Михайловой.

Напомним, что глава надзорного ведомства Дмитрий Харченков просил суд изъять у семьи Боднарчука в доход государства имущество, в отношении которого не были представлены сведения о приобретении его на законные доходы.

Факт отмены Третьим кассационным судом принятых в Петрозаводске судебных решений «Столице на Онего» подтвердила присутствовавшая на заседании адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Яна Григуць, ранее работавшая в Петрозаводске.

Как пояснила Григуць, Третий кассационный суд принял решение возвратить гражданское дело по имуществу Боднарчука на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, но уже другому судье.

Как ранее мы сообщали, суд Петрозаводска поддержал требование прокуратуры Карелии изъять у семьи бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука 16,9 млн рублей, иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.

Напомним, Петрозаводский городской суд признал экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука виновным в получении взяток, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил подсудимого к 15 годам строгого режима, со штрафом 100 млн рублей.