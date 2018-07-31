Дело Косарева о взятках направили в суд

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя государственного комитета Карелии по управлению госимуществом Дениса Косарева в получении взяток

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн. рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминируется хищение 40 тыс. рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд, сообщили в прокуратуре Карелии.