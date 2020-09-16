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Дело о банкротстве Чеслава Скрипина в Карелии прекратят, если у него не найдется имущества

Новости. Общество
15:26, 17 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве известного бизнесмена Чеслава Скрипина.

Такое ходатайство поступило в суд от его финансового управляющего, который ведет дело о банкротстве.

По мнению управляющего, дело в отношении Скрипина (на фото справа) необходимо прекратить "в связи с отсутствием денежных средств для осуществления расходов по делу".

Когда суд возбуждал дело о банкротстве в 2017 году, ожидалось, что расходы будут возмещены за счет продажи имущества Скрипина.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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