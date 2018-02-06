Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 06 Февраля 2018
фото: фото Игоря Подгорного - ИТАР ТАСС

Дело о гибели детей на Сямозере направили в суд

По теме

"Бросили людей на произвол судьбы, мы не живем, а выживаем"
06.02.18 08:05
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
06.02.18 07:55
Назван самый лучший для секса возраст
05.02.18 23:30
Все новости
Загрузка...

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, в числе фигурантов уголовного дела - бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

По версии следствия, директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" совместно с начальником принадлежащего обществу детского оздоровительного лагеря и еще с двумя работниками учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера Сямозеро Республики Карелия на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. При этом дети не были обеспеченны спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий должностных лиц выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и его заместитель, будучи осведомленными о наличии в лагере многочисленных нарушений, надлежащих мер по пресечению последствий оказания его сотрудниками опасных для жизни и здоровья услуг вплоть до приостановления деятельности учреждения не приняли, выдав в июне 2016 года заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, тем самым допустив наступление указанных тяжких последствий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия.

Напомним, ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

По теме

"Бросили людей на произвол судьбы, мы не живем, а выживаем"
06.02.18 08:05
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
06.02.18 07:55
Назван самый лучший для секса возраст
05.02.18 23:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

05.02.2018 10:35
Обществоведение
"Комфортная среда" на Древлянке
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
Подписи-невидимки 3
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Важная тема, Ведущий Денис Базанков и гость программы и.общественник Наталья Антонова обсуждают закрытие школы в селе Ведлозеро в результате программы по оптимизации школ
05.02.2018 16:25
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»