Дело о гибели детей на Сямозере направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, в числе фигурантов уголовного дела - бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

По версии следствия, директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" совместно с начальником принадлежащего обществу детского оздоровительного лагеря и еще с двумя работниками учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера Сямозеро Республики Карелия на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. При этом дети не были обеспеченны спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий должностных лиц выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и его заместитель, будучи осведомленными о наличии в лагере многочисленных нарушений, надлежащих мер по пресечению последствий оказания его сотрудниками опасных для жизни и здоровья услуг вплоть до приостановления деятельности учреждения не приняли, выдав в июне 2016 года заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, тем самым допустив наступление указанных тяжких последствий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия.

Напомним, ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.