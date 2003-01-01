В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

Завершено расследование дела об обманном хищении из бюджета 110 миллионов рублей. 10 миллионов из этой суммы пошли на взятки, в том числе экс-министру сельского хозяйства Карелии.

Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга Максима Сорокина завершено. Его обвиняют в совершении шести мошенничеств, совершённых в особо крупном размере, и двух преступлений по фактам легализации похищенных средств.

— По версии следствия, в период с 2020 года по 2022 год обвиняемый совместно с соучастниками убеждал граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и принять участие в конкурсах регионального Минсельхоза на предоставление из бюджетов России и Карелии грантов и субсидий, — рассказали в прокуратуре Карелии.

Ущерб бюджету составил свыше 130 млн рублей. Часть денежных средств — более 110 млн рублей Сорокин и его сообщники легализовали путем совершения финансовых операций и других сделок.

Как уточнили в МВД Карелии, предприниматель обналичивал деньги под видом закупки саженцев ягод. Часть этих средств, более 10 млн рублей, ушла на взятки вышестоящим лицам для продолжения противоправной деятельности, в том числе бывшему главе Министерства рыбного и сельского хозяйства Карелии, осужденному за это коррупционное преступление — Владимиру Лабинову.



Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший министр сельского и рыбного хозяйства Карелии признан виновным в получении взятки в 10.5 миллиона рублей от предпринимателя, которому взамен содействовал в получении гранта в сумме 75.5 миллиона рублей. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 106 миллионов 487 тысяч рублей, сообщили на сайте судебной инстанции. Владимир Лабинов пытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил его в силе.