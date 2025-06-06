Дело о массовом отравлении шаурмой в Сегеже рассмотрит суд

Стала известна дата заседания по делу продавца опасной шаурмы.

16 июня Сегежский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении продавца шаурмы, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится на свободе под запретом определенных действий. Вину свою он признал.

Напомним, о массовом отравлении шавермой десятков жителей Сегежи стало известно в начале сентября прошлого года. Причем каждый день пострадавших становилось все больше. В конечном счете Минздрав сообщил о 115 пострадавших. В итоговых данных прокуратуры другая цифра: острое инфекционное заболевание было выявлено у 57 граждан, а просто отравление у 35 лиц.

Ранее стало известно, что в ларьке не было горячей воды, обработка продукции, инвентаря и рук осуществлялась в одной раковине, приемка пищевой продукции производилась в отсутствии маркировки. Ранее жители жаловались на антисанитарию в заведении и странный вкус мяса, которое имело явные признаки несвежести.

Россельхознадор потом выявил, что мясо закупалось в обычном магазине «Пятерочка» по чекам, без ветеринарных сопроводительных документов. Также в кафе отсутствовала программа производственного контроля. Кроме того, в заведении выявили и другие проблемы, в частности, отсутствие туалета для сотрудников и посетителей, захламленная кухня, нарушение правил хранения соусов, которые готовились из неизвестных ингредиентов.