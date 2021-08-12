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Дело о нападении собаки на ребенка в Петрозаводске передано в следственный комитет

Новости. Происшествия
13:33, 17 Августа 2021

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На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

Девочка была направлена на лечение: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сегодня, 17 августа, в МВД Карелии сообщили, что дело о нападении собаки на ребенка передано в Следком Карелии.

В свою очередь, родственники пострадавшей девочки уточнили, что лечение ребенка еще не закончено, но она уже может наступать на ногу.

Место проживания хозяев агрессивной собаки, по словам родных пострадавшей, установлено.

«Когда завершится лечение, мы будем подавать иск в судс требованием компенсации морального вреда, — сказала родные пострадавшей девочки. — Ребенок получил серьезную физическую и психологическую травму».

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