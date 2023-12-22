Дело о притворных сделках рассмотрел Лахденпохский суд Карелии

Истец и общество с ограниченной ответственностью заключили договор купли-продажи и дарения земельных участков.

Лахденпохский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску С. к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора и признании сделок недействительными, сообщили в пресс-службе инстанции.

Между С. и обществом были заключены договор купли-продажи земельного участка и договоры дарения земельных участков, по которым в последующем были заключены допсоглашения о возложении на продавца/дарителя обязанности предоставить правоустанавливающие документы на строения и сооружения, находящиеся на отчуждаемых земельных участках.

Ответчик в нарушение условий вышеуказанные документы на объекты недвижимости, расположенные на спорных участках, не предоставил, поскольку они не соответствуют виду разрешенного использования земельных участков.

Истец просил суд расторгнуть договор купли-продажи, а также признать недействительными договоры дарения земельных участков, поскольку указанные сделки являлись притворными, и вернуть указанные участки в собственность ответчика.

Ответчик требования истца признал. Как указали стороны, все земельные участки приобретались С. для реализации проекта и фактически сделки были возмездными.

Удовлетворяя требования истца о расторжении договора купли-продажи суд указал, что находит нарушение ответчиком обязательств существенным, поскольку оно влечет для истца ущерб и в значительной степени лишает того, на что мужчина рассчитывал при заключении договора.

В части признания недействительными договоров дарения иск также был удовлетворен. Судом было указано, что договоры фактически прикрывли за собой осуществленную куплю-продажу. Данное обстоятельство не отрицали и сами стороны.

Договоры дарения были заключены в связи с упрощением процедуры отчуждения имущества. Сделки признаны недействительными.