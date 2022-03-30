Дело о пропавшей лыже от снегохода раскрыто в Карелии

Усилиями полиции раскрыто дело о пропавшей лыже от снегохода.

В дежурную часть полиции Беломорского района обратился местный житель. Он заявил о хищении лыжи со снегохода. Ущерб составил без малого 3 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

Участковый уполномоченный полиции установил личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша признался, что сломал лыжу на снегоходе отца. Надеясь избежать гнева родителей, он решил похитить необходимую запчасть и установить на место, пока взрослые не заметили. Воплотить задуманное ему удалось: лыжу он скрутил со снегохода односельчанина.

Уголовное дело возбуждено о краже. Лыжа возвращена владельцу.

Ранее сообщалось, что мошенники разрушили мечты жителя Карелии о покупке снегохода с санями.