Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

Дело о хулиганстве в ночном клубе «Соло» начнут рассматривать в суде.
На скамье подсудимых один из участников той истории — 25-летний петрозаводчанин Хикмет Мамедов. Он обвиняется в хулиганстве. Напомним, инцидент произошел 20 сентября в ночном клубе «Соло».
— По версии следствия в сентябре текущего года, находясь в помещении клуба и вблизи него на улице в городе Петрозаводске, используя малозначительный повод, обвиняемый нарушил общественный порядок и причинил телесные повреждения молодому человеку, который также находился в заведении. Противоправные действия мужчины были пресечены очевидцами происшествия, — рассказали в Прокуратуре Карелии.
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, возместил моральный вред потерпевшему. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Эта история активно освещалась в СМИ. Напомним, 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.
Позже в соцсетях появился ролик со всей хронологией события. Делом заинтересовался Следком России. Возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Усугубил ситуацию тот факт, что Саиб и Хикмет уехали из Карелии. Однако оба вернулись, испугавшись более серьезных последний. Позднее сообщали, что прокуратура забрала дело у Следкома и передала МВД. Добавим, что по нашим данным, Хикмет близкий друг младшего из братьев-каратистов — Джахангира Кадашева, который также очень любил драться в клубах, а сейчас отбывает срок в тюрьме.
