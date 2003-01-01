«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый, находясь под влиянием наркотических веществ, управлял автомобилем «Шкода Рапид» на автодороге «Деревянное – Пухта». На одном из участков дороги он допустил занос, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101».

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Обвиняемый на автомобиле «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу на трассе «Деревянное – Пухта» и столкнулся с «ВАЗ-2101», в результате чего погибла 46-летняя пассажирка.

Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд

