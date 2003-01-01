Дело о смертельном ДТП с водителем в состоянии наркотического опьянения направили в суд

Обвиняемый на автомобиле «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу на трассе «Деревянное – Пухта» и столкнулся с «ВАЗ-2101», в результате чего погибла 46-летняя пассажирка.
Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый, находясь под влиянием наркотических веществ, управлял автомобилем «Шкода Рапид» на автодороге «Деревянное – Пухта». На одном из участков дороги он допустил занос, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.