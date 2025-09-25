Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

Уголовное дело появилось благодаря усилиям Следственного комитета, но прокуратора решила передать его МВД.

На фоне громких арестов по делу «Автоспецтранса» эта история прошла почти незамеченной. Между тем, она грозит стать ремейком резонансного дела братьев Кадашевых. И тема похожая, и в деле замешан профессиональный боксер, и один из участников близкий друг Джахангира Кадашева, и участие азербайджанской диаспоры имеется.

О драке в клубе «Соло», которая произошла 20 сентября, стало известно только спустя 4 дня благодаря публикациям в ТГ-каналах, а потом в СМИ. Помогло и видео. Ранее никто дело не возбуждал, так как не было заявлений от пострадавших. Хотя очевидно, что речь идет не просто о словесной перепалке, а именно об очередном рукопашном конфликте в ночном клубе.

Но на публикации обратил внимание Следком, который не дал «замылить» историю. В итоге появилось поручение главы Следкома российского главе карельского Следкома провести проверку. Позже было возбуждено и уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Жару истории поддали сами участники конфликта, а именно карельский боксер Саиб Акберов и его товарищ Хикмет Мамедов.

Они скрылись из Карелии и сейчас находятся предположительно в Ленобласти.

И вот новый поворот. Прокуратура изъяла это уголовное дело у Следственного комитета и передала его в МВД. И это несмотря на контроль со стороны Александра Бастрыкина. Как теперь он будет его контролировать и будет ли, непонятно. Что касается МВД, то все помнят, как годами в Петрозаводске расследовались или не расследовались дела в отношении братьев Кадашевых. Пока в дело не вмешались ФСБ и Следком эти каратисты избегали реального наказания и продолжали, мягко говоря, хулиганить.

Добавим, что по данным на утро, Акберов и Мамедов так и продолжают скрываться за пределами Карелии. «Столица на Онего» будет следить за развитием событий.

