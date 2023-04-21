Дело руководителя тургруппы, чуть не утопившего 20 детей на Ладоге в Карелии, ушло в суд

Руководителю «Союза морских пехотинцев» грозит до двух лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении туристической группы, о чем доложили председателю СКР Александру Бастрыкину.



По версии следствия, с 4 по 19 июля 2022 года группа туристов из Ханты-Мансийского автономного округа - в составе четырех взрослых и 20 детей отправилась на лодках в поход по Ладожскому озеру.



Руководитель группы проигнорировал запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустил водный поход с высадкой на остров Валаам. При этом суда не были готовы к походу, на них не было спасательных средств. Как считают следователи, руководитель тургруппы поручил управление судами людям без навыков, чем подверг жизнь детей смертельной опасности.



Обвиняемый вину не признал. Но это подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров и совокупностью иных доказательств. Уголовное дело направили в суд.



Напомним, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам.



По сообщению прокуратуры Карелии, руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили водный поход в акваторию Ладожского озера, чем подвергли жизнь детей смертельной опасности.



Участников водного похода, застрявших из-за шторма на Валааме, вернули в Сортавалу.