День единого приема граждан пройдет в мэрии Петрозаводска - начинается запись

В субботу, 21 мая в Петрозаводске пройдет день единого приёма граждан и представителей организаций.

В субботу, 21 мая с 11 до 18 часов в администрации Петрозаводска (пр. Ленина, 2) пройдет день единого приёма граждан и представителей организаций.



Как сообщили в мэрии, предварительная запись осуществляется 4, 5 и 6 мая с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (8142) 71-35-55.



Для участия в личном приёме заявителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.