День города обсудят на традиционной планерке в мэрии Петрозаводска

Празднование Дня города обсудят на планерном совещании в администрации Петрозаводска, сообщили в мэрии.
В понедельник, 19 июня, в администрации Петрозаводска пройдет еженедельное открытое планерное совещание. На нем обсудят праздничную программу Дня города. С докладом перед горожанами выступит заместитель главы города Наталья Кармазина.
Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
Напомним, программу праздника мы публиковали ранее.
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