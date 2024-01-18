День Калевалы отметят в столице карельского Приладожья

В конце февраля в Сортавале пройдет региональный этнокультурный фестиваль «Vanha kylä».

В конце февраля, 22 и 23 числа, в Сортавале состоится региональный этнокультурный фестиваль «Vanha kylä», или «Старая деревня». Праздник пройдет в честь Дня эпоса «Калевала», который в мире отмечают 28 февраля.



«Гости праздника окунутся в атмосферу „старой деревни“, с ее народными традициями и историей. Их ждет тематический семинар, открытие художественной выставки, посвященной образам животных Калевалы, мастер-классы на выставке-ярмарке, а также концерт народных и фольклорных коллективов», — говорится в сообщении районных властей в соцсети.



Отметим, именно дату 28 февраля Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии к первой законченной рукописи «Калевалы» — так наз. «старой Калевале» (фин. Vanha Kalevala) в 1835 году.



День «Калевалы» впервые официально отпраздновали в 1860 году.