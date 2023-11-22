Сегежа готовится к проведению Дня Республики

Глава Карелии посетил Сегежу, где идет подготовка в празднованию Дня республики.

В 2024 года Сегежа примет эстафету празднования Дня Республики Карелия. Город уже вовсю готовится в этому событию. Среди завершенных проектов — ремонт молодежного центра и благоустройство Семейного парка на улице Мира в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуют по инициативе Президента страны Владимира Путина. В разработке концепции и подготовке необходимой документации помог Сегежский ЦБК. Будущая столица празднования получила финансирование из федерального и регионального бюджетов, а также были привлечены частные инвестиции.

В парке оборудовали 8 зон, где можно отдыхать, заниматься спортом, прогуливаться. В молодежном центре расположены спортивный и два кинозала, студия, пространство для местных волонтеров, активно участвующих в жизни города.

В ходе рабочей поездки по региону Сегежу посетил глава республики Артур Парфенчиков, который встретился с руководством местного ЦБК. Гендиректор предприятия Пётр Поделенюк отметил, что комбинат принимает активное участие в подготовке города к празднованию. Кроме того, в следующем году ЦБК будет отмечать собственное 85-летие.

Руководство ЦБК перечислило проекты, в которых участвует предприятие — обустройство лыжной трассы, организация фестиваля «Зимние старты», ремонт Детской школы искусств. Инвестиции в различные социальные и экологические проекты за время работы холдинга Segezha Group в районе составили более 300 миллионов рублей.