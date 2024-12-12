День медведя отметили в Карелии

Все косолапые в этот день дружно отправились в спячку.

Принято считать, что 13 декабря все медведи уходят в спячку до весны. Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «Карелприрода».

Животные устраиваются в берлогах и не выходят из них уже до весны. Инициатива отмечать День медведя принадлежит экологическим организациям, которые привлекают внимание сообщества к сохранению природы. Отметим, что Россия занимает одно из первых мест в мире по числу медведей. Эти хищники играют важную роль в лесных и арктических экосистемах.

Карельский медведь относится к подвиду обыкновенных бурых медведей. У животных, обитающих в республике, густая шерсть коричневого цвета с желтоватым оттенком. Карельский медведь - мощное и красивое животное.