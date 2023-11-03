День народного единства проходит в Петрозаводске ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотокорреспондент нашего издания прошлась по торговым рядам на площади Кирова в начале праздника 4 ноября в Петрозаводске.

В полдень 4 ноября, в День народного единства, на площади Кирова стартовал осенний фестиваль «Марьяне». В конце официальной части праздника зрители и участники объединятся в карельском хороводе «крууга».



В 12.30 должны подвести итоги конкурса «Зонт для Марьяне». На сцене выступают творческие коллективы и солисты. Для юных горожан подготовили интерактивную программу со сказочными героями.



В 13.30 наградят участников конкурса по изготовлению авторских работ из дерева «Природы красота и рук творенье». Кроме того, в рамках праздника проходит блиц-турнир резчиков, мастера демонстрируют свои умения в создании деревянной скульптуры. Определят лучшего из них на главной сцене в 14:20.



В 14.30 перед зрителями выступит группа «Мука». Программа музыкантов состоит из традиционных карельских песен в современной обработке. Проект создан в 2007 году директором и аккордеонистом группы «Мюллярит» Сергеем Зобневым.



На празднике можно угоститься «Карельским взваром». Кроме того, на площади организовали ярмарку декоративно-прикладного искусства, выставку работ резчиков по дереву, детские аттракционы и фотозону.



Желающие смогут раскрасить автомобили в осенней тематике и поучаствовать в мастер-классах.































