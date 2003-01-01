В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

Хоровое пение, классический танец, бутафория — в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей.

Раз в году Музыкальный театр открывает двери для зрителей на весь день. Юбилейный для учреждения год не стал исключением. Сотрудники подготовили большую программу. Зрители не просто наблюдали, но и участвовали. Учились хоровому пению, языку балета, бутафории и созданию сценических образов. А еще свободно гуляли по театру без обычных ограничений. Для желающих были организованы экскурсии.

Балет, опера или детский спектакль — за каждым из театральных произведений стоит командная работа, зачастую не видная. Но в день открытых дверей сотрудники разных цехов выходят из тени. Заведующая постановочной частью Кадрия Биккинеева провела мастер-класс по бутафории — созданию театральных декораций. Конечно, в миниатюре. Зрители своими руками сздали маяк на скале в море. В ход пошли не только стандартный материал — дерево, но и пеноплекс, который используется в обычной жизни как утеплитель, а в театральной — из него создают даже камни, к примеру, лежащие на сцене валуны в «Руслане и Людмиле» сделаны как раз из пеноплекса. И на мастер-классе скалу тоже делали из этого легкого материала.

На занятии участникам предлагают готовые решения. В реальной жизни, когда готовится спектакль, то в цехе устраивают мозговой штурм, обсуждают эскизы декораций и материалы, которые будут использовать. Как правило, это металл, дерево, ткани. Но, бывают и новые вызовы, как в балете «Маскарад» — использовали поликарбонат, которым покрывают теплицы дачники.

— Часть декораций делалась в Петербурге, и надо было, чтобы все они были одинаковыми, поэтому мы делали по их технологии. То есть металлический каркас, обшивка поликарбонатом. и оклейка тканью с печатью габардином. Это было вновь. До этого поликарбонат мы применяли в чистом виде, а так, чтобы использовать его вместо фанеры для обшивки декораций, такого не было. Но зато теперь мы знаем, как это делать, — говорит Кадрия Биккинеева.Рассказывает, что часто выполняют работу в сжатые сроки. По разным причинам. И тогда даже обычные горожане-умельцы помогают. Как было и в случае с «Маскарадом».

