День открытых дверей провели в Республиканском перинатальном центре имени Гуткина

Республиканский перинатальный центр имени Гуткина в Петрозаводске – один из объектов президентской программы развития перинатальных центров в России.

В Республиканском перинатальном центре имени К. А. Гуткина состоялся день открытых дверей для беременных женщин и ожидающих малышей семейных пар. Специалисты учреждения организовали для них экскурсию по отделениям, рассказали о работе центра, ответили на вопросы.





Перинатальный центр в Петрозаводске введен в эксплуатацию в 2018 году. Его строительство осуществлялось в рамках президентской программы развития перинатальных центров в Российской Федерации.



В центре оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам и новорожденным. Специалисты применяют новые технологии и методики лечения акушерских осложнений, гинекологических заболеваний, хирургического лечения новорожденных детей.

Так, недавно врачи-хирурги впервые успешно выполнили лапароскопическую операцию у младенца с врожденной патологией брюшной полости. Расширение спектра хирургических операций говорит о развитии неонатальной хирургии в Карелии.





«Мы специально приобрели для перинатального центра современную эндовидеоскопическую стойку. Комплект включает в себя видеосистему формата высокой чёткости и полный комплект педиатрических лапароскопических инструментов. Благодаря новому оборудованию врачи могут проводить операции у самых маленьких детей без больших разрезов и с минимальной травматизацией», — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



С помощью выездных акушерских и неонатальных бригад из районов республики эвакуируются новорожденные и женщины для оказания специализированной медицинской помощи. В перинатальном центре созданы все условия для выхаживания детей, в том числе с экстремально низкой массой тела.





Открытие нового перинатального центра позволило повысить доступность, эффективность и качество медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период и новорожденным детям, а также значительно снизить показатель младенческой смертности. По предварительным данным Росстата, за прошлый год этот показатель составляет 3,0 промилле, что в 2,2 раза ниже показателя 2017 года — 6,6.



Со дня открытия перинатального центра его специалисты помогли появиться на свет 18 810 малышам, около 80% всех родов в Карелии принято в Республиканском перинатальном центре имени К. А. Гуткина.