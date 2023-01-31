День Республики отпразднуют 26 августа в Питкяранте

Сейчас в Питкярантском районе идет подготовка к празднику: ремонтируют дороги и социальные объекты, благоустраивают общественные пространства.

Распоряжением главы региона Артура Парфенчикова определена дата празднования Дня Республики Карелия: в этом году торжества будут проходить 26 августа в Питкяранте.

Этот праздник интересен не только культурно-массовыми мероприятиями, их туристической привлекательностью. День республики прежде всего позволяет направить дополнительные ресурсы на развитие территорий, инвестировать средства в экономику района конкурса и, самое главное, улучшить условия жизни жителей.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание по подготовке к Дню Республики.

В 2022 году на подготовку к празднованию Питкярантскому району из бюджета республики было выделено 25 миллионов рублей. На эти средства благоустроены центральная городская площадь, территория у памятника В. И. Ленину, Заводской, Березовый, Мемориальный скверы и сквер «Ярмарочная площадь». Привели в порядок центральные площади в поселках Салми и Харлу, отремонтировали дороги в Импилахти и Хийденсельге, улицу Гоголя в Питкяранте.

В этом году также выделена субсидия в размере 25 миллионов рублей.

— Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. У нас разработан обширный план, он включает более семидесяти мероприятий. Причем более половины из них предусматривают благоустройство и развитие сельских поселений — Импилахти, Ляскеля, Салми, Харлу. Это комплексная программа, которая охватывает проекты развития всего района, а не только районного центра города Питкяранта, — отметил Артур Парфенчиков и поручил министерствам активизировать работу по подготовке к празднику.