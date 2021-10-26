День Республики в 2022 году пройдет сразу в нескольких населенных пунктах Карелии

Стали известны дата и места проведения Дня республики в 2022 году, передают в правительстве Карелии.

В правительстве Карелии в ходе рабочего совещания онлайн под руководством Артура Парфенчикова обсудили подготовку к празднованию Дня республики, который пройдет в 2022 году в Прионежском районе. Было установлено.

В ходе совещания было решено утвердить дату проведения основных мероприятий Дня республики в 2022 году — это последняя суббота лета, 27 августа.

Всем министерствам и ведомствам было поручено дополнить «Дорожную карту» мероприятий, запланированнных, запланированных к реализации в Прионежском районе в 2021–2022 годах. На подготовку к празднику из бюджета республики Прионежье получает 50 миллионов рублей.

В 2022, в отличие от прошлых лет, праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких населенных пунктах — селах Деревянное и Шелтозеро, поселке Ладва, а также на курорте Ялгора.

Основные мероприятия было предложено провести в селе Деревянное. Главная сцена праздника будет располагаться на берегу Онежского озера, здесь же пройдёт традиционная выставка муниципальных районов и городских округов Карелии. В центре села будут установлены малая сцена и детские игровые площадки, запланированы концерты для юной аудитории.

В селе Шелтозеро будут организованы праздничные мероприятия национальной тематики и ярмарка ремесел. На территории центра активного отдыха «Ялгора» предполагается организовать площадку молодежной направленности, с проведением концерта рок-групп и дискотеки. В посёлке Ладва пройдёт спортивная часть праздника и выставка, посвящённая 95-летию Прионежского района.

Завершатся торжества праздничными фейерверками в Деревянном и Ялгоре.