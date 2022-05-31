День России подарит жителям страны дополнительный выходной

В июне россиян ожидает государственный праздник —День России, поэтому выходных дней в этом месяце будет больше.
День России в этом году он выпадает на воскресенье и будет перенесен на ближайший рабочий день, пишет РИА Новости.
Всего в июне 2022 года будет 9 выходных дней из 30 календарных, включая один дополнительный, который приходится на праздник:
4 и 5 июня (первые выходные месяца);
11 (обычный выходной по пятидневной рабочей неделе);
12 (официальный праздник — День России);
13 (понедельник, перенос выходного дня, выпадающего на 12 июня);
18, 19 (суббота и воскресенье);
25, 26 (последние выходные месяца).
Издание обращает внимание, что 10 июня не является предпраздничным днем, поэтому рабочие часы не сокращаются.
Из всех государственных праздников 12 июня считается самым молодым. Его появление связано с принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года. 25 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем и с 1992 года он стал отмечаться как государственный праздник.
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