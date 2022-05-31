День России подарит жителям страны дополнительный выходной

В июне россиян ожидает государственный праздник —День России, поэтому выходных дней в этом месяце будет больше.

День России в этом году он выпадает на воскресенье и будет перенесен на ближайший рабочий день, пишет РИА Новости.

Всего в июне 2022 года будет 9 выходных дней из 30 календарных, включая один дополнительный, который приходится на праздник:

4 и 5 июня (первые выходные месяца);

11 (обычный выходной по пятидневной рабочей неделе);

12 (официальный праздник — День России);

13 (понедельник, перенос выходного дня, выпадающего на 12 июня);

18, 19 (суббота и воскресенье);

25, 26 (последние выходные месяца).

Издание обращает внимание, что 10 июня не является предпраздничным днем, поэтому рабочие часы не сокращаются.

Из всех государственных праздников 12 июня считается самым молодым. Его появление связано с принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года. 25 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем и с 1992 года он стал отмечаться как государственный праздник.