День рождения отмечает директор Музея ИЗО Карелии с 20-летним стажем в сфере культуры

День рождения 3 ноября у Варвары Николаевны Лебедевой.

Своего руководителя поздравил в сети коллектив Музея изобразительных искусств Карелии.

В день проведения Ночи Искусств, 3 ноября, день рождения отмечает Варвара Николаевна Лебедева, директор Музея ИЗО.



Варвара Николаевна посвятила более 20 лет работе в сфере культуры. Курировала и успешно реализовала несколько крупных проектов, среди которых открытие Музея Карельского фронта в Беломорске, Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека — 2030: строим будущее сегодня».



Коллектив учреждения пожелал имениннице в день рождения крепкого здоровья и благополучия. «Пусть все самые заветные мечты и планы сбываются», — написали в официальном паблике музея.