День рождения отмечает директор Музея ИЗО Карелии с 20-летним стажем в сфере культуры

День рождения 3 ноября у Варвары Николаевны Лебедевой.
Своего руководителя поздравил в сети коллектив Музея изобразительных искусств Карелии.
В день проведения Ночи Искусств, 3 ноября, день рождения отмечает Варвара Николаевна Лебедева, директор Музея ИЗО.
Варвара Николаевна посвятила более 20 лет работе в сфере культуры. Курировала и успешно реализовала несколько крупных проектов, среди которых открытие Музея Карельского фронта в Беломорске, Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека — 2030: строим будущее сегодня».
Коллектив учреждения пожелал имениннице в день рождения крепкого здоровья и благополучия. «Пусть все самые заветные мечты и планы сбываются», — написали в официальном паблике музея.
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