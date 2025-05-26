День рождения Пушкина отметят в Петрозаводске

фото: О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина / wikipedia.org

Традиционно акция, посвященная памяти поэта, пройдет возле Национальной библиотеки.

6 июня в 12:00, в Пушкинский день России и День русского языка все поклонники творчества поэта соберутся возле памятника Александру Сергеевичу Пушкину на улице, названной его именем.

«Приглашаем наших читателей принять участие, почитать свои любимые пушкинские строки, послушать или исполнить песни на его стихи и возложить цветы к памятнику великого поэта», — говорится в сообщении национальной библиотеки.

В программе примут участие члены писательских союзов Карелии, учащиеся средней школы № 10 им. А. С. Пушкина, а также все поклонники творчества поэта.

А в ПетрГУ пройдет ежегодный международный культурно-образовательный семинар «Китайский гений Пушкина».



В нем примут участие преподаватели и студенты университета (направление подготовки «Русский язык как иностранный, китайский язык»), в онлайн-режиме − преподаватели и студенты университетов-партнеров из Китая − Даляньского политехнического университета и Харбинского университета.



В программе — чтение стихотворных произведений А. С. Пушкина на русском и китайском языках, чтение стихов современных китайских поэтов, краткий очерк современной поэтической палитры Китая в лицах.



Напомним, Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года.