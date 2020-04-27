Денежная "подушка безопасности" у жителей Карелии не самая маленькая в России

Объем банковских вкладов населения в Карелии составил, в среднем, 145,5 тыс. рублей на каждого жителя республики.

По этому показателю республика заняла 30 место среди субъектов РФ.

Такие данные приведены в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения, составленном агентством РИА Новости. Исследование показало размер денежной "подушки безопасности", которая имеется у жителей страны в разгар пандемии коронавируса.

За последние 2 года объем депозитов, которые жители Карелии держат в банках, вырос на 18,5%.

Чем это отличается от среднероссийских показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".