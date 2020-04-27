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Денежная "подушка безопасности" у жителей Карелии не самая маленькая в России

Новости. Общество
16:11, 27 Апреля 2020
фото: pixabay
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Объем банковских вкладов населения в Карелии составил, в среднем, 145,5 тыс. рублей на каждого жителя республики.

По этому показателю республика заняла 30 место среди субъектов РФ.

Такие данные приведены в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения, составленном агентством РИА Новости. Исследование показало размер денежной "подушки безопасности", которая имеется у жителей страны в разгар пандемии коронавируса.

За последние 2 года объем депозитов, которые жители Карелии держат в банках, вырос на 18,5%.

Чем это отличается от среднероссийских показателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-04-27 17:45:25
Что это за бред ??????((((((((((((((((((((((( И кто ж там делит накопления на всех жителей . Идиёты . :)
zanoza
2020-04-27 19:11:47
Изя, не такие уж они и идиоты, ведь это предлог не оказывать населению помощь при таких-то накоплениях на душу населения, мол нечего бедненькими прикидываться. А что своими сбережениями никто с другими делиться не станет, так это уже вторично.
Изя
2020-04-27 19:51:44
zanoza, Раз заговорили об этом , значит скоро изымут эти накопления ( 30 трн. ) , не зря сбербанк выкупали у западных членов директоров . Воры есть воры . :)
тетка
2020-04-27 16:38:56
Абсурд сказанного никаким объяснениям не поддается. Разве допустимо в таких вопросах применять среднеарифметическое значение?
Андрей Дубенский
2020-04-27 18:30:10
тетка, дело не в том, что допустимо. Дело в том, зачем ТАКОЕ считают. Напоминает инвентаризацию... резервов...
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