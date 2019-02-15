Деньги на строительство автодороги до острова Кижи пока не заложены в бюджет

Финансирование строительства дороги Великая Губа–Оятевщина, которая позволит добраться автотранспортом до острова Кижи, не предусмотрено в федеральном бюджете, сообщили на заседании в Минтранспорта Карелии.

Это следует из выступления заместителя министра транспорта Карелии Дмитрия Кондрашина на заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

"Чтобы достроить дорогу до Оятевщины требуется чуть больше миллиарда рублей в текущих ценах, но средства мы пытаемся получить от Минтранса России. В ближайшие дни у Артура Олеговича будет встреча с министром транспорта и этот вопрос будет обсуждаться", – сказал Кондрашин.

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