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«Деньги платим, а результата нет»: жители деревни в Питкярантском округе пожаловались на разруху и бездействие управляющей компании

Новости. Благоустройство
07:20, 21 Ноября 2024
фото: © Жесть Карелия / VK

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Люди утверждают, что директор компании их оскорбляет.

Жители деревни Хийденсельга пожаловались на управляющую компанию «Витязь», которая получает от них деньги пятнадцать лет, но ничего не делает для благоустройства. Фотографиями поделились в паблике Жесть Карелия.

«Они не чего не делают вообще, деньги берут каждый месяц, а результата нет. У этой компании даже нет офиса, нет рабочих, и это длиться на протяжении 15 лет, как вообще могла эта компания пройти тендер? Люди пишут в прокуратуру от туда одни отписки, нам даже не дают отчет, куда потрачены деньги. Сделали, якобы, ремонт монтажной пеной вокруг печки на чердаке, но это вообще ужас! Не дай бог от печки будет пожар, а в этом доме живут люди, дети. Печки разваливаются кирпичи падают с крыши, а если будет ребенок гулять под окном, и не дай бог ему упадёт на голову», — сообщили авторы поста.

Местные жители утверждают, что директор компании после их жалоб оскорблял людей. Между тем они исправно платят управляющей компании и хотят жить в безопасных и комфортных условиях.

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