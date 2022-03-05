«Деньги просто попилят»: известный реставратор против восстановления сгоревшего памятника в Карелии

Восстановление сгоревшей Успенской церкви в Карелии невозможно не только из-за утраты памятника, но и потому, что в России не осталось способных на это реставраторов.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал известный российский реставратор, лауреат Государственной премии в области архитектуры Александр Попов.

Он прокомментировал решение властей выделить 131 млн рублей на восстановление церкви.

«Да, я понимаю, что среди реставраторов есть такое лобби, которое заинтересовано, чтобы шли деньги, давали какую-то работу, но к сохранению культурного наследия это не имеет никакого отношения… У нас еще есть настоящие памятники, которые требуют не „выполнения пятилетки за один год“ и за десять рублей, а настоящей реставрации. Но профессионалов у нас практически нет. Мы не учим и не проводим настоящих реставрационных работ… А когда этого нет, какой бы конкурс вы не провели, совершенно ясно, что деньги просто попилят», — заявил Попов.

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