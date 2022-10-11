Суд не вернул жительнице Карелии деньги за сорванное из-за ковида путешествие на Кипр

Кемский городской суд отказал жительницы Карелии в иске к туроператору и турагенту о возмещении убытков за сорванный в ковид тур, сообщили в пресс-службе инстанции.

С иском о возмещении убытков за сорванный отпуск на Кипре в Кемский городской суд обратилась жительница Карелии. Женщина хотела возместить стоимость путёвки, которую аннулировало турагентство в период пандемии коронавируса, и компенсировать моральный вред от несостоявшегося путешествия.

Отдыхать на Кипре клиентка турагентства собиралась с семьей в августе 2020 года. Но в марте того же года Кипр ввел для иностранных граждан ограничение на въезд, которые продолжили действовать и в то время, когда семья из Карелии должна была отдыхать на острове.

Ссылаясь на изменения в постановление правительства, внесенные в период пандемии COVID-19, суд полностью отказал в иске жительнице Карелии.