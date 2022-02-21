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«Деньги зарабатывайте!»: глава Карелии резко ответил на просьбу главы района об увеличении субсидий

Новости. Общество
11:38, 25 Февраля 2022
фото: © freepik; © Законодательное собрание Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал главу Медвежьегорского района Максима Антипова за его просьбу увеличить субсидирование пассажирских перевозок за счет республиканского бюджета.

Разговор на эту тему состоялся на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Медвежьегорского района.

Антипов попросил за счет республиканского бюджета увеличить субсидирование частного предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. По словам главы района, этот бизнес стал убыточным, а ресурсов муниципальной казны не хватает, что компенсировать расходы предпринимателя.

«Ваша задача не только в том, чтобы по телевизору сказать: „У нас проблема, дайте денег“. Для этого не нужно занимать какой-то пост. Вы там тоже что-то решайте — какие-то вопросы. И деньги зарабатывайте, экономику развиваете!», — отреагировал глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-02-25 12:04:08
Не все к региональному бюджету допущены проедать , кому то ( антипину ) надо как то зарабатывать . Только как никто не знает , ибо приучены все только прожирать .
бюджет
2022-02-25 11:56:32
Ну так и губернатору надо по телику сказать: КАК экономику развивать, КАК зарабатывать. А так игра "в одни ворота".
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