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Депутат Анна Лопаткина приласкала свинью на улице в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:20, 09 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Анны Лопаткиной

Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина встретила на улице Мурманской необычного питомца.

С мини-пигом Тесеем парламентарий познакомилась в минувший четверг, 8 июля. Об этом она пишет в соцсетях.

«Пробегая по Мурманской увидела необычного питомца, которого выгуливали его хозяева. Они не только с удовольствием о нем рассказали, но и показали, как он выполняет команды — подаёт по команде лапу, садиться, ложится, кружится и как говорят, умеет даже различать и показывать цифры от 0 до 2. Разрешили и мне его приласкать», — пишет Анна Лопаткина.

По словам депутата, мини-пиг Тесей уже был героем телепередач, и на Ютубе о нем можно посмотреть ролик.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя — дикие кабаны.

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Комментарии

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миша
2021-07-09 10:01:58
А можно сфоткать кира с котом? Намного интереснее.
Off
2021-07-09 09:38:39
Похожи ...
кир
2021-07-09 09:54:14
Off, покажи личико. И тебя сосчитаем.
Сергей
2021-07-09 09:29:25
Хорошо поросёнок выглядит , остальные не очень .
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