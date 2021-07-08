Депутат Анна Лопаткина приласкала свинью на улице в Петрозаводске (ФОТО)

Депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина встретила на улице Мурманской необычного питомца.

С мини-пигом Тесеем парламентарий познакомилась в минувший четверг, 8 июля. Об этом она пишет в соцсетях.

«Пробегая по Мурманской увидела необычного питомца, которого выгуливали его хозяева. Они не только с удовольствием о нем рассказали, но и показали, как он выполняет команды — подаёт по команде лапу, садиться, ложится, кружится и как говорят, умеет даже различать и показывать цифры от 0 до 2. Разрешили и мне его приласкать», — пишет Анна Лопаткина.

По словам депутата, мини-пиг Тесей уже был героем телепередач, и на Ютубе о нем можно посмотреть ролик.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя — дикие кабаны.