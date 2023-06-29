Депутат горсовета Петрозаводска: «Готов к тому, что наткнусь на остывшее тело»

Андрей Рогалевич нашел «нарколабораторию» возле жилых домов

О находке непосредственно возле живых домов небольшой, но настоящей нарколаборатории рассказал в соцсети депутат Петросовета Андрей Рогалевич.

«Одно время, гуляя в ближайшей лесополосе с собакой, здоровались с безобидными парами блуждающих лунатиков, которые высматривали заветное дупло, сверяя свой маршрут к этому дуплу в телефоне, — написал депутат. — Теперь они не просто ищут, а варят и тут же принимают дозу. Сегодня пару мест для пикников нашёл возле „тропы Ивана Царевича“ в Петрозаводске. Морально готов к тому, что в следующий раз наткнусь на какое-нибудь остывшее тело от передоза».

Андрей Рогалевич напомнил, что проблема наркотиков актуальна для всех районов Карелии. Где-то явно, где-то тихо, но бизнес смерти работает, как часы, в том числе совсем рядом с нами.