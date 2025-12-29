Депутат Госдумы допустил отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что мобильный интернет в регионах может быть временно ограничен в новогоднюю ночь, если поступит информация о возможных атаках БПЛА.

Именно мобильный интернет могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Свинцова.

Решение будет приниматься только на основе информации от Министерства обороны о возможных атаках дронов.

Депутат отметил, что временные ограничения могут вводиться в любую ночь или день, и назвал это «сегодняшними реалиями». По его мнению, подобные меры могут иметь и положительный эффект, позволяя людям «отдохнуть»:

— Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте, — заявил парламентарий.

Ранее мы сообщали, что в России формируется «белый список» интернет-ресурсов.