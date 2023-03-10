Депутат Госдумы предложил приравнять склонение к абортам к убийству человека

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что считает необходимым приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека, предусмотрев соответствующую ответственность в Уголовном кодексе.

Также политик сообщил РИА Новости, что необходимо давать дополнительные выплаты больницам, которые зафиксируют уменьшение числа абортов.

Ранее первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Думе не обсуждают вопрос полного запрета абортов, но необходимо «вывести» аборты, которые делают в коммерческих клиниках, чтобы прерывание беременности было «видно» государству.

«Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека», — заявил депутат.

Политик отметил, что в первую очередь это должно касаться тех женщин, у которых нет показаний делать аборт с медицинской точки зрения, по состоянию здоровья. Вместе с тем, депутат заявил, что необходима и более жесткая ответственность для частных клиник, если они проводят данные процедуры «втемную», скрывая информацию об абортах.