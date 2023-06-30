Депутат Госдумы от Карелии посетила залив Креста

Валентина Пивненко в рамках обсуждения практических аспектов северного завоза прибыла в поселок Эгвекинот.

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, являющаяся заместителем председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, посетила с рабочим визитом поселок Эгвекинот, расположенный в Чукотском автономном округе. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

В поселок, расположенный в непосредственной близости от Северного полярного круга, Валентина Пивненко прибыла в составе делегации Комитета Госдумы для рассмотрения и обсуждения практических аспектов северного завоза.

Вечером члены Комитета посетили Храм Воздвижения Креста Господня и приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Великой Отечественной войны.