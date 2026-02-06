Депутат Госдумы оценила практики Карелии по поддержке участников СВО и их семей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в ходе визита в Карелию высоко оценила региональные практики поддержки участников СВО и их семей. Вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым она посетила региональное отделение Фонда «Защитники Отечества».

Елена Цунаева отметила лучшие практики региона в поддержке участников СВО и членов их семей. Это возможность получения водительских прав для управления автомобилем с ручным управлением для тех, кто их-за тяжёлых ранений не может водить обычную машину. Ветераны бесплатно обучаются вождению за счет средств регионального бюджета.

В Карелии в рамках расселения аварийного жилья 250 семей ветеранов СВО получили квартиры вне очереди. Также у участников СВО есть возможность открыть собственное дело при господдержке: на эти цели ветеранам СВО выделяется повышенная финансовая помощь в размере 400 тыс. рублей, членам семей — 300 тыс. рублей. С начала СВО уже 22 человека занялись предпринимательством в сферах металлообработки, гостевого бизнеса, по другим направлениям.

Глава региона Артур Парфенчиков подчеркнул, что к решению вопросов участников СВО в Карелии подходят точечно, с учетом каждой жизненной ситуации.

— В муниципалитетах работают специальные комиссии, которые принимают решение по мерам поддержки, — сказал Артур Парфенчиков. — Люди на местах лучше знают, в чем нуждаются земляки, защищающие Родину, и их семьи. С ними работают общественность и волонтеры. И уже все вместе находят выход из той или иной жизненной ситуации. Есть пример, когда за счет соцконтракта ветерану установили пандус в доме. Не остаются в стороне в помощи ветеранам и их семьям предприниматели.

Елена Цунаева подчеркнула, что лучшие практики, в том числе по привлечению общественности к работе с участниками СВО, применяемая в Карелии, обсуждаются на федеральном уровне.

— Не во всех регионах России есть местные программы и ресурсы по обучению людей с инвалидностью вождению автомобилем. Очень важно, что ветераны и члены их семей могут не только открыть свое дело, но и далее получают системную помощь в сопровождении бизнеса, — сказала Елена Цунаева. — Привлечение общественности к решению вопросов ветеранов СВО обсуждается на уровне федерации.

Елена Цунаева и Артур Парфенчиков вручили медали «За помощь фронту» от добровольческого отряда «БАРС-17» предпринимателям — Максиму Голенищеву, Сергею Ящуку.

Благодарственные письма от командира добровольческого отряда «БАРС-17» Алексея Чернышева вручены Артур Парфенчикову и Главе Администрации Пронежского района Григорию Шеремету. В Администрацию Прионежья прибывает помощь для бойцов СВО со всей Карелии и отправляется по месту назначения. Добровольцы благодарят Главу Карелии и Главу Администрации Прионежья за постоянную гуманитарную поддержку, неравнодушие и отзывчивость.

— Считаю, что эта благодарность — заслуга всех жителей Карелии, которые оказывают помощь тем, кто сейчас на передовой отстаивает интересы Родины. Низкий поклон всем жителям Карелии, которые оказывают помощь бойцам, — подытожил Глава Карелии.

