Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

В комитете Госдумы по информполитике прокомментировали инициативу коллеги.

Депутат Госдумы России Николай Новичков выступил с инициативой создать реестр лиц, поддерживающих иноагентов. Как он рассказал изданию NEWS.ru, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях. При этом он сказал, что соцсети должны информировать граждан, на чьей странице они находятся, чтобы они воздержались от поддержки.

— После неоднократных подобных сообщений и предупреждений, в случае их игнорирования и упорствования в желании общаться с врагами России, можно подумать о том, чтобы Роскомнадзор ввел реестр лиц, поддерживающих иноагентов, — сказал Новичков.

Он отметил, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.

— Такой реестр иноагентов может быть доступен полиции, прокуратуре и иным компетентным органам. Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание, — резюмировал Новичков.

Интересно, что в таком своем желании взять за тех, кто лайкает посты иноагентов, Новичков оказался одинок. В комитете Госдумы по информполитике выступили против его инициативы. Во-первых, технически не совсем понятно, как этот реестр должен работать, а, во-вторых, как можно будет определить, намеренно ли человек поставил лайк или нечаянно?