Депутаты Госдумы предложили День семьи, любви и верности сделать выходным

В соответствии с законопроектом, внесенным на рассмотрение в Госдуму, День семьи, любви и верности может стать в России выходным днем.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, на прошлой неделе Владимир Путин своим указом сделал праздник официальным, сообщает «Коммерсантъ».

«Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются… 8 июля — День семьи, любви и верности»,— уточняется в документе, размещенном в базе данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке к законопроекту предложение объясняется ростом популярности Дня семьи, любви и верности и необходимостью предоставить гражданам возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими». Законопроект разработали депутаты от фракции КПРФ.

28 июня Путин установил на 8 июля официальное празднование Дня семьи, любви и верности «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».