В Госдуме рекомендовали региональным властям самостоятельно продлить майские праздники

Правительство не подержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Как пишет РИА Новости, Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Как отмечал политик, мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году, сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)», — сказал парламентарий журналистам.

«Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будет обращаться к губернаторам, для того чтобы в этом году для тех регионов, где это актуально, особенно, где важно развитие сельского хозяйства, чтобы этим майские праздники продляли», — резюмировал он.

Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.