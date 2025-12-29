Депутат Госдумы Валентина Пивненко подвела итоги года

Депутат Госдумы в большом интервью ГТРК «Карелия» рассказала о ключевых для нашей республики решениях в уходящем году.

Сегодня против России действуют 30 711 санкций. Но, несмотря на такое беспрецедентное давление, наша страна живет и развивается. В Карелии заработала первая очередь цифровой верфи, на Литейном заводе осваивают новые технологии, в Петрозаводске строят новый хирургический корпус и реконструируют блоки А и Б межрайонной больницы на Древлянке. Эти и другие примеры Валентина Пивненко привела в интервью, посвященном итогам года.

Депутат рассказала, как удалось добиться рекордной для республики поддержки для социального развития сельских территорий, как будут проиндексированы пенсии в следующем году и какие решения приняты для закрепления кадров, в первую очередь в здравоохранении. Отдельно Валентина Пивненко остановилась на мерах поддержки участников СВО — это приоритетная задача.

При этом депутат откровенно высказала свою позицию по острым вопросам, в том числе о повышении НДС, проблеме суммирования северного трудового стажа, выделении участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

Также Валентина Пивненко прокомментировала, почему, по ее мнению, Карелия заслуживает особого внимания со стороны федерального центра.

Подробности — в материале ГТРК «Карелия».