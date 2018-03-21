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Новости. Общество
11:43, 21 Марта 2018

Депутат Красулин считает, что Минэк Карелии надо "закрыть на ключ и больше не открывать"

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Депутат Законодательного собрания Карелии и бизнесмен Виталий Красулин считает, что политика министерства экономического развития и промышленности региона, направленная на увеличение количества рабочих мест на действующих предприятиях, губительна для бизнеса.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", об этом он заявил на заседании комитета по бюджету и налогам при обсуждении налоговых льгот для бизнеса. Согласно одной из поправок, льготы предлагается давать тем предприятиям, которые увеличивают количество рабочих мест.

"Даже смешно. Мне на предприятие приходят бумажки из Минэкономразвития, которое надо закрыть на ключ и больше не открывать, в которых пишется: расскажите на следующие 5 лет, как вы увеличите количество сотрудников. Если мы еще увеличим количество сотрудников, у нас вообще производительность будет ниже, чем в Африке", - заявил Красулин.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-03-21 15:14:47
И вашим и нашим. sherhan2 , Вы, правы.
кир
2018-03-21 12:51:28
Баба Валя - простой пример с северными надбавками. Один вред вред экономике.
sherhan2
2018-03-21 12:08:59
Депутат и бизнесмен-несовместимые понятия.Пора уже это законодательно подтвердить.
Zim
2018-03-21 15:46:04
sherhan2, а кем должны быть депутаты? Пенсионерами, чиновниками, учителями, врачами, силовиками, священниками, студентами, или безработными? Кем?
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