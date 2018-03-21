Депутат Красулин считает, что Минэк Карелии надо "закрыть на ключ и больше не открывать"

Депутат Законодательного собрания Карелии и бизнесмен Виталий Красулин считает, что политика министерства экономического развития и промышленности региона, направленная на увеличение количества рабочих мест на действующих предприятиях, губительна для бизнеса.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", об этом он заявил на заседании комитета по бюджету и налогам при обсуждении налоговых льгот для бизнеса. Согласно одной из поправок, льготы предлагается давать тем предприятиям, которые увеличивают количество рабочих мест.

"Даже смешно. Мне на предприятие приходят бумажки из Минэкономразвития, которое надо закрыть на ключ и больше не открывать, в которых пишется: расскажите на следующие 5 лет, как вы увеличите количество сотрудников. Если мы еще увеличим количество сотрудников, у нас вообще производительность будет ниже, чем в Африке", - заявил Красулин.

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