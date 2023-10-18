Депутат Народного совета ДНР привез ценный подарок Заксобранию Карелии

Юрий Сивоконенко вручил Элиссану Шандаловичу памятный знак, выпущенный в честь воссоединения Донбасса с Россией.

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович встретился в Петрозаводске с депутатом Народного совета ДНР Юрием Сивоконенко. Об этом спикер карельского парламента написал на своей странице в соцсети.



«Не перестаю удивляться тому, какие сильные, целеустремленные люди живут на новых российских территориях, — отметил Шандалович. — Рад был снова увидеться, теперь уже на карельской земле, с Юрием Викторовичем Сивоконенко, человеком легендарным, с которым познакомились во время моей командировки на Донбасс. Поздравил его с недавним избранием в новый созыв Народного Совета Д. Р. Избирательная кампания проходила в непростых условиях, на прифронтовой территории, но тем не менее удалось обеспечить проведение демократических выборов».



По словам карельского парламентария, Сивоконенко передал приветствие от спикера Народного совета Артема Жоги и подарок для Законодательного Собрания — памятный знак, выпущенный в честь воссоединения Донбасса с Россией.







«Вместе с коллегой, депутатом Сергеем Шугаевым, представителями парламента и общественных организаций ДНР обсудили вопросы налаживания связей и продолжения сотрудничества наших регионов», — заявил Шандалович.



По его словам, несмотря на географическую удаленность, у нас много общего. Законодательные инициативы и практики, сложившиеся в Карелии, могут быть полезны в новых регионах России.



В частности, наверняка найдет применение наш опыт привлечения инвестиций, механизмы поддержки сельхозпроизводителей, малого и среднего бизнеса, подчеркнул спикер карельского парламента.



«Конечно, не обошли вниманием вопрос поддержки участников спецоперации и членов их семей. В Народном совете ДНР для этого создан специальный комитет. Юрий Викторович рассказал, что в ходе работы возникает множество вопросов: с документами, реабилитацией, поддержкой родных участников СВО», — отметил Шандалович.







По его словам, карельские наработки в области господдержки участников спецоперации Заксобрание отправит для рассмотрения коллегам на Донбасс. Их законодательный опыт, в свою очередь, изучат в карельском парламенте.



Добавим, что сегодня выступление Юрия Сивоконенко открыло заседание Законодательного собрания республики. Обращаясь к карельским коллегам, он поблагодарил председателя Элиссана Шандаловича и других депутатов, посещавших Донбасс, за поддержку и выразил уверенность в необходимости сотрудничества законодательных органов двух регионов.



Одна из целей такого сотрудничества — ускорение интеграции новых земель, их включения в российское правовое поле.



