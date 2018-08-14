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Новости. Общество
09:33, 14 Августа 2018
фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Наталья Поклонская вышла замуж

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Депутат Государственной думы, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Гости, приглашенные на церемонию бракосочетания, которая прошла 11-12 августа в Крыму, рассказали, что "свадьба была скромная, но со вкусом". На ней были коллеги Поклонской по Госдуме и силовым структурам.

Сама Поклонская отметила, что не готова давать комментарии по вопросам своей личной жизни.

До этого из опубликованных декларациях о доходах следовало, что супруга у Поклонской не было, с первым мужем она развелась. При этом СМИ сообщали, что у нее есть мужчина, отношения с которым не зарегистрированы.

Соловьев занимал пост старшего следователя по особо важным делам в ФССП, в 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем перешел на работу в аппарат уполномоченного по правам человека. Имеет почетное звание заслуженного юриста России.

В интервью РИА Новости Поклонская пояснила, что пыталась "тщательно скрывать свою личную жизнь", потому что каждый человек имеет право на личное пространство.

Ранее депутат говорила СМИ, что у нее "замечательная семья" — муж и ребенок. Поклонская пояснила, что когда она про это рассказывала, у нее были отношения с мужчиной, которые пара намеревалась оформить.

"Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет", — рассказала депутат.

По ее словам, была еще одна причина, по которой она представляла его как мужа. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться", — рассказала Поклонская.

Именно для того, чтобы не травмировать этих людей и "сразу напрочь убивать все желание", она и говорила, что замужем.

"Может быть, была тогда не совсем права", — признала Поклонская.

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